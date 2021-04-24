ГИБДД в России пообещала «сплошные проверки» в выходные

В России будут проходить рейды, в рамках которых сотрудники ГИБДД будут останавливать всех водителей и проверять их в первую очередь на алкогольное опьянение.

Ранее стало известно, что ГИБДД в России намерена организовать «сплошные проверки» по выходным, которые уже проходят в ряде российских регионов, включая столичные.

На официальном сайте ГИБДД появилась информация, что в этим выходные будут останавливать водителей в Кировской, Пензенской, Тверской областях, Республике Адыгее и др.

Отмечается, что в первую очередь машины будут останавливать с целью проверки водителя на алкогольное опьянения. В целом же рейды пройдут во всех регионах страны.