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ГИБДД в России пообещала «сплошные проверки» в выходные

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В России будут проходить рейды, в рамках которых сотрудники ГИБДД будут останавливать всех водителей и проверять их в первую очередь на алкогольное опьянение.
Ранее стало известно, что ГИБДД в России намерена организовать «сплошные проверки» по выходным, которые уже проходят в ряде российских регионов, включая столичные.

На официальном сайте ГИБДД появилась информация, что в этим выходные будут останавливать водителей в Кировской, Пензенской, Тверской областях, Республике Адыгее и др.

Отмечается, что в первую очередь машины будут останавливать с целью проверки водителя на алкогольное опьянения. В целом же рейды пройдут во всех регионах страны.

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