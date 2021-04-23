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Президентский лимузин Aurus Limousine получил в РФ ценник в 107 млн рублей

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Несколько экземпляров лимузина от премиальной марки Aurus стали доступны в известных дилерских центрах по продаже премиальных машин.
В частности, пока для заказа доступно два экземпляра Aurus Limousine. Президентский лимузин Aurus Limousine получил в РФ ценник в 107 млн рублей.

Эти автомобили имеют кузова и стекла бронированные по стандарту VR10, что защитит пассажиров и водителя от автоматных или пулеметных очередей.

Также машина выдержит бронебойные пули из винтовки Драгунова. Длина лимузина составляет 6 630 мм, а весит от 6,5 тонны. Как и седан, лимузин приводится в движение гибридной установкой на базе 4,4-литрового мотора.

Суммарная мощность установки составляет 598 л.с., а в качестве трансмиссии предлагается 9-скоростной автомат и полноприводная система. Aurus Limousine продается в комплектациях с названиями Individual, где есть 74 опции.

Президентский лимузин Aurus Limousine получил в РФ ценник в 107 млн рублей Президентский лимузин Aurus Limousine получил в РФ ценник в 107 млн рублей

Серийный выпуск Aurus начнется на заводе в Елабуге уже в мае 2021 года

Aurus Aurus Limousine
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