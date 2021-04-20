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Серийный выпуск Aurus начнется на заводе в Елабуге уже в мае 2021 года

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В Минпроторге сообщили, что в следующем месяце на предприятии в Елабуге стартует сборка автомобилей бренда Aurus.

Как отметили в ведомстве, проект движется в соответствии с ранее заявленными планами.

В прошлом месяце на заводе собрали пилотную партию машин, а в мае организуют серийное производство.

Стоит отметить, что первая партия автомобилей премиального класса сойдет с конвейера в версии стоимостью 22 млн рублей, тогда как позднее начнется сборка моделей в базовой версии стоимостью 18 млн рублей.

Первым клиентам ключи от авто передадут также в мае, а пока желающие все еще могут оформить предварительный заказ.

Как уже сообщалось ранее, седаны премиальной марки комплектуются гибридной 598-сильной установкой, которая работает с девятискоростным автоматом.

Система привода на все колеса.

Aurus
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