Автомобили немецкого бренда подорожали в апреле на 1,8-2,6 процента в зависимости от модели и комплектации.

Volkswagen повысил в апреле цены на седаны Volkswagen Jetta и Passat в РФ, что выяснили в ходе мониторинга эксперты сайта «Цена Авто».

Самую большую прибавку в цене получил Volkswagen Jetta, который предлагается по цене от 1 627 000 до 2 002 000 рублей, что на 2,1-2,6% больше, чем ранее.

Что касается Passat, то его стоимость выросла на 1.8-2,3 процента и варьируется от 2 096 000 до 2 776 000 рублей.