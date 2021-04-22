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Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года

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Немецкая компания официально представила обновленный вариант популярного на европейском рынке хэтчбека.
Автомобиль получил изменения во внешности, а также обновленный салон и расширенный список предлагаемых систем и функций.

Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo, который позиционируется как автомобиль 2021 модельного года.

В продаже он появится в следующем месяце, но стоимость и комплектации пока не объявлены. Для автомобиля создали более современную внешность, где изменилась решетка радиатора, бамперы, а также появилась диодная полоса, которая соединяет блок-фары.

Колесные диски предложат размером от 14 до 16 дюймов. Адаптивные матричные фары с технологией IQ.Light предложат для хэтчбека в топовых вариантах. Такие же фары доступны и для Touareg, причем именно эта модель оказалась первой среди других моделей бренда, получившим такие фары.

Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года

Технология IQ.Light включает функцию подсвечивания поворота, автоматически включает дальний свет, а также она включает динамические указатели поворота.

Еще одним ярким нововведением становится система IQ.Drive Travel Assist, доступная за дополнительную плату. Эта система обеспечит полуавтономное движение на любой скорости, и работает с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе.

Последняя будет предлагаться для хэтчбека уже в базовом исполнении, в котором также есть система экстренного торможения и мониторинга слепых зон.

Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года

Что касается салона, то там клиенту предложат центральную подушку безопасности, а также большие экраны систем, в том числе и мультимедиа, имеющая поддержку работы со смартфонами.

Кроме этого, Polo выйдет на рынок и в спортивной версии с приставкой к названию R-Line. Она будет отличаться спортивными элементами и шильдиками. В моторной гамме автомобиля изменений не произошло.

Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года

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