Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo 2021 модельного года

Немецкая компания официально представила обновленный вариант популярного на европейском рынке хэтчбека.

Автомобиль получил изменения во внешности, а также обновленный салон и расширенный список предлагаемых систем и функций.

Volkswagen представил обновлённый хэтчбек Polo, который позиционируется как автомобиль 2021 модельного года.

В продаже он появится в следующем месяце, но стоимость и комплектации пока не объявлены. Для автомобиля создали более современную внешность, где изменилась решетка радиатора, бамперы, а также появилась диодная полоса, которая соединяет блок-фары.

Колесные диски предложат размером от 14 до 16 дюймов. Адаптивные матричные фары с технологией IQ.Light предложат для хэтчбека в топовых вариантах. Такие же фары доступны и для Touareg, причем именно эта модель оказалась первой среди других моделей бренда, получившим такие фары.

Технология IQ.Light включает функцию подсвечивания поворота, автоматически включает дальний свет, а также она включает динамические указатели поворота.

Еще одним ярким нововведением становится система IQ.Drive Travel Assist, доступная за дополнительную плату. Эта система обеспечит полуавтономное движение на любой скорости, и работает с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе.

Последняя будет предлагаться для хэтчбека уже в базовом исполнении, в котором также есть система экстренного торможения и мониторинга слепых зон.

Что касается салона, то там клиенту предложат центральную подушку безопасности, а также большие экраны систем, в том числе и мультимедиа, имеющая поддержку работы со смартфонами.

Кроме этого, Polo выйдет на рынок и в спортивной версии с приставкой к названию R-Line. Она будет отличаться спортивными элементами и шильдиками. В моторной гамме автомобиля изменений не произошло.