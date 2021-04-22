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АвтоВАЗ возобновил выпуск LADA Granta приостановленный из-за дефицита комплектующих

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На предприятии «АвтоВАЗа» снова начали выпускать автомобили Лада Гранта, и недлительный простой не скажется на наличии машин у дилеров.
Недавно сообщалось, что производство LADA Granta было приостановлено из-за дефицита комплектующих и планировалось возобновить выпуск только 23 апреля.

Однако АвтоВАЗ возобновил выпуск LADA Granta уже 22 апреля.

Как отметили в компании, простой никак не приведет к дефициту авто в дилерской сети.

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