АвтоВАЗ возобновил выпуск LADA Granta приостановленный из-за дефицита комплектующих

На предприятии «АвтоВАЗа» снова начали выпускать автомобили Лада Гранта, и недлительный простой не скажется на наличии машин у дилеров.

Недавно сообщалось, что производство LADA Granta было приостановлено из-за дефицита комплектующих и планировалось возобновить выпуск только 23 апреля.

Однако АвтоВАЗ возобновил выпуск LADA Granta уже 22 апреля.

Как отметили в компании, простой никак не приведет к дефициту авто в дилерской сети.