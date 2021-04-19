Lexus поднял цены на большинство своих моделей в РФ в апреле 2021 года

Специалисты в России продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили, и недавно они зафиксировали изменение стоимости машин премиальной марки Lexus.

Как сообщили эксперты «Цена Авто», в апреле 2021 года Lexus поднял цены на большинство своих моделей в РФ. В процентном выражении удорожание составило 1,0-5,4%.

Среди автомобилей, которые в этом месяце стали дороже, оказались Lexus ES, GX, LC, LX, NX и RX.

Между тем напомним, что по итогам первого квартала 2021 года дилеры Lexus смогли продать на 13% больше машин, чем годом ранее.

В указанный период объёмы продаж бренда составили 5 146 штук.