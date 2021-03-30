Главная » Новости

Lexus представила концепт-кар электрического кроссовера Lexus LF-Z Electrified

Опубликовано Обновлено

Lexus показал концепт кроссовера LF-Z Electrified, который дает представление о дизайне новых автомобилей марки.
Lexus LF-Z Electrified это электрический кроссовер, на основе которого будут созданы серийные модели премиального бренда.

Первый электрокар японской компании, созданный с технологиями от Lexus LF-Z Electrified, появится после 2025 года.

Lexus представила концепт-кар электрического кроссовера Lexus LF-Z Electrified
Причем компания намерена через четыре года представить порядка 200 моделей, которые будут приводиться в движение гибридными и полностью электрическими соловыми установками.

Lexus представила концепт-кар электрического кроссовера Lexus LF-Z Electrified
Продемонстрированная модель получила самые передовые технологии, среди которых «умный» полный привод и рулевое управление без механической связи руля и колес.

В салоне концепта установлены необычные кресла и рулевое колесо, выполненное в виде штурвала.

Lexus представила концепт-кар электрического кроссовера Lexus LF-Z Electrified

lexus Lexus LF-Z Electrified
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика