Lexus представила концепт-кар электрического кроссовера Lexus LF-Z Electrified

Lexus показал концепт кроссовера LF-Z Electrified, который дает представление о дизайне новых автомобилей марки.

Lexus LF-Z Electrified это электрический кроссовер, на основе которого будут созданы серийные модели премиального бренда.

Первый электрокар японской компании, созданный с технологиями от Lexus LF-Z Electrified, появится после 2025 года.



Причем компания намерена через четыре года представить порядка 200 моделей, которые будут приводиться в движение гибридными и полностью электрическими соловыми установками.



Продемонстрированная модель получила самые передовые технологии, среди которых «умный» полный привод и рулевое управление без механической связи руля и колес.

В салоне концепта установлены необычные кресла и рулевое колесо, выполненное в виде штурвала.