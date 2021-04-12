Автопроизводители на российском рынке продолжают изменять стоимость своих машин, и на этот раз специалисты «Цена Авто» зафиксировали рост цен на модели марки Suzuki.
Suzuki повысила цены на свои автомобили в РФ второй раз с начала 2021 года. Так, в апреле модели бренда стали дороже на 2,5-5,6%, а в денежном выражении показатель составляет 50-80 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
На максимальные 80 тыс. рублей подорожал кроссовер Vitara, предлагаемый по цене от 1,5 млн рублей.
Внедорожник Jimny прибавил в цене 50 тыс. рублей и теперь его минимальная стоимость составляет 1 759 000 рублей.
Также стал дороже и кроссовер SX4. Он в базовой версии доступен за 1,6 млн рублей и стал дороже на 80 тыс. рублей или 5,6%.
Последнее подорожание авто Suzuki, как отметили эксперты, было в марте 2021 года.
Продажи внедорожника Suzuki Jimny в России выросли в 3,8 раза в январе