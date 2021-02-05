Продажи внедорожника Suzuki Jimny в России выросли в 3,8 раза в январе

Компания Suzuki рассказала о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.

В отчетный период автопроизводитель на российском рынке реализовал 410 машин, а этот результат оказался на 21% меньше, чем годом ранее.

При этом внедорожник Suzuki Jimny продемонстрировал рост продаж в 3,8 раза, когда объемы продаж модели составили 174 экземпляра.

Этот автомобиль продолжает набирать популярность в стране.

Четвертая генерация Suzuki Jimny представлена в нашей стране с полуторалитровым бензиновым дизелем, который имеет мощность 102 лошадиные силы и работает в паре с 5-скоростной механикой или 4-ступенчатым автоматом.