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Стартовали продажи самого дешевого 7-местного кроссовера Kia Sonet

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Недавно представленная новинка уже поступила в продажу на рынке Индонезии, где за нее попросили 1,06 млн рублей в эквиваленте.
Трехрядная версия кроссовера в максимальной комплектации обойдется в 1,57 млн рублей.

Как ранее уже сообщалось, созданный на базе обычного Kia Sonet 7-местный вариант имеет мало места для задних пассажиров. Там комфортно смогут расположиться разве что дети или люди с небольшим ростом.

Переднеприводная новинка получила длину колесной базы 2 500 мм при общей длине 4 120 мм.

Моторная гамма представлена только бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 115 л.с., который работает в паре с механикой или вариатором.

KIA представила трёхрядную модификацию кроссовера KIA Sonet

kia Kia Sonet
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