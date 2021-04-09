У компактного кроссовера новая семиместная версия появилась на рынке Индонезии, при этом изначально KIA Sonet был создан для Индии, где такие машины являются востребованными, при этом имеют длину не более 4 метров.

Компания KIA представила трёхрядную модификацию кроссовера KIA Sonet в Индонезии, которая стала первой страной за пределами Индии, где появится автомобиль.

Основой для трехрядного кроссовера стала компактная модель KIA Sonet, но в отличие от последнего новинка получила длину 4 120 мм, которая увеличилась на 125 мм за счет увеличенных бамперов.

При этом длина самого кузова осталась прежней.

В связи с этим места на третьем ряду сидений будет достаточно для детей, тогда как взрослым там будет не совсем комфортно.

В моторной гамме автомобиля будет только бензиновый 115-сильный двигатель объемом 1,5 литра.

Он работает с вариатором или 6-ступенчатой механической КП, которые передают крутящий момент только на переднюю ось. Оценили KIA Sonet в 13 700 долларов.