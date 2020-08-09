Kia провела презентацию нового глобального кроссовера Sonet

Первым рынком для нового кроссовера станет индийский, где и состоялась его презентация, а также будет налажено серийное производство.

Недорогой кроссовер отличается достаточно богатым выбором оборудования, а в модельной линейке он будет находиться на ступень ниже Seltos.

Новинка получила габариты приближенные к Hyundai Venue. Его длина не превышает четырех метров, а расстояние между осями составляет 2 500 мм. Стоит отметить, что разработкой кроссовера занимались специалисты из Индии и это вторая модель, созданная в Индии (первой стал Seltos).

Линейка двигателей модели будет представлена 1,2-литровым ДВС с отдачей 83 л.с., турбированным 1,0-литровым агрегатом мощностью 120 л.с., и дизельным мотором объёмом 1,5 литра и мощностью 100 л.с.

Среди трансмиссий будет 5-и 6-ступенчатые механические КП, а также 7-скоростной робот и 6-ступенчатый автомат. Последний будет доступен для дизельного двигателя.

В списке оснащенности автомобиля предлагается очень много опций, в числе которых и система фильтрафии воздуха ультафиолетовой лампой, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений и многое другое.

Кроме этого, в Sonet стоит отметить наличие 6 подушек безопасности, парктроники, а также систему помощи при торможении и многое другое. В продаже новый кроссовер появится в версиях Tech и GT-Line, которые будут отличаться элементами экстерьера.

Цветовая гамма будет представлена 10 вариантами окраса кузова, три из которых двухцветные. Официальная стоимость Sonet еще не названа. По предварительным данным в Индии новинка получит ценник около 760 тыс. рублей в эквиваленте.

Топовый вариант будет оценен в 1,2 млн рублей. В компании также подтвердили, что этот кроссовер появится на европейском рынке, однако о сроках выхода информации пока нет.