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Три модели Jeep 2021 года подорожали в автосалонах РФ на 100-545 тыс. рублей

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Компания Jeep пересмотрела в России стоимость некоторых своих автомобилей, которые в апреле стали дороже.
Три модели Jeep 2021 года подорожали в автосалонах РФ во второй раз, и речь идет о таких автомобилях как Grand Cherokee, Wrangler и Wrangler Unlimited, ценники на которые стали выше на 1,9-9,9%.

При этом в денежном выражении сумма удорожания составила 100-545 тыс. рублей. Это в ходе мониторинга выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Так, Jeep Grand Cherokee продается по цене от 3 875 000 рублей, а его комплектации стали дороже от 211 до 545 тыс. рублей.

Jeep Wrangler стал дороже на 100 тыс. рублей и его минимальная цена теперь составляет 4 320 000 рублей. Стоимость Jeep Wrangler Unlimited стартует от 4 645 000 рублей и он стал дороже на 120 тыс. рублей.

В компании Jeep сообщили о новинках для России на 2021 год

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