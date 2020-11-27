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В компании Jeep сообщили о новинках для России на 2021 год

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Российское подразделение американской марки намерено вывести на рынок несколько новинок, о чем рассказали представители компании агентству «Автостат».
В компании Jeep сообщили о новинках для России на 2021 год, и оказалось, что в будущем году автопроизводитель выведет на рынок новый Grand Cherokee, а также обновленную версию модели Compass.

Кроме этого, будут представлены и специальные юбилейные версии внедорожников марки.

Так, первой новинкой станет спецсерия 80th Anniversary Edition модели Jeep Wrangler, которая приурочена 80-летнему юбилею бренда.

Она будет отличаться особым оформлением, а также шильдиками и надписями с указанием принадлежности к спецверсии.

Прием заказов на эту новинку стартует в январе, а к дилерам она приедет во втором квартале. Юбилейные модификации появятся и у автомобилей Grand Cherokee, Renegade, Cherokee и Compass, Gladiator.

В четвертом квартале года запланирован старт продаж нового Grand Cherokee и недавно представленного обновленного Compass.

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