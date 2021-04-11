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Названы самые популярные модели Mitsubishi в России в 1 квартале 2021 года

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В компании Mitsubishi опубликовали статистику по продажам новых автомобилей на российском рынке за первый квартал этого года.
Также были названы и самые популярные модели Mitsubishi в России в 1 квартале 2021 года.

На первой строчке оказался Outlander, реализованный в количестве 3 466 ед., что на 36% меньше, чем годом ранее. Вторым самым продаваемым автомобилем марки стал Mitsubishi ASX.

Его объёмы продаж за первый квартал составили 734 ед., а это на 27% хуже.

В тройке лидеров находится внедорожник Pajero Sport. Продажи этой модели сократились на 74% до 459 проданных штук.

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