Названы самые популярные модели Mitsubishi в России в 1 квартале 2021 года

В компании Mitsubishi опубликовали статистику по продажам новых автомобилей на российском рынке за первый квартал этого года.

Также были названы и самые популярные модели Mitsubishi в России в 1 квартале 2021 года.

На первой строчке оказался Outlander, реализованный в количестве 3 466 ед., что на 36% меньше, чем годом ранее. Вторым самым продаваемым автомобилем марки стал Mitsubishi ASX.

Его объёмы продаж за первый квартал составили 734 ед., а это на 27% хуже.

В тройке лидеров находится внедорожник Pajero Sport. Продажи этой модели сократились на 74% до 459 проданных штук.