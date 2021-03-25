Mitsubishi получила патент на дизайн нового Outlander в России

Компания Mitsubishi представила четвертное поколение кроссовера Outlander в прошлом месяце, а теперь она готовит его к выходу на глобальный рынок.

Более подробно об автомобиле портал «ТвоёАвто» писал ранее, а недавно в базе Роспатента обнаружили изображения новинки.

Автопроизводитель защищает свои права на дизайн модели, с другой стороны это косвенно указывает на намерение вывести новый Outlander на российский авторынок.

Впрочем, ранее представители бренда заявляли, что кроссовер появится в нашей стране, но случится это только в следующем году.

Производство новой генерации Outlander организуют на предприятии в Калужской области.