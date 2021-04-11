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Skoda показала на видео новый недорогой кроссовер Skoda Kushaq

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Официальная презентация новинки, созданной для индийского рынка состоялась еще в марте, но в продаже автомобиль еще только готовится.
Недавно подразделение компании Skoda распространило официальное видео, в котором показали новый кроссовер Skoda Kushaq.

Как известно, автомобиль в Индии будет доступен только с бензиновыми силовыми установками, а его длина превышает 4 метра.

Обычно автопроизводители создают для Индии автомобили длиной менее 4 метров, что позволяет избежать дополнительных налогов.

Однако это не относится к Skoda Kushaq, так как его длина составляет 4221 мм. Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» писал ранее.

skoda Skoda Kushaq
Tvoe-avto.com
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