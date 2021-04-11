Nissan выпустит полноприводный электрический кроссовер размером с Juke

В планах компании Nissan выпустить новый электрокар, который будет относиться к сегменту кроссоверов.

Новинка, как выяснили зарубежные журналисты, будет по размерам сопоставима с кроссовером Juke. При этом она получит силовую установку с двумя электродвигателями, по одном на каждой оси.

То есть новинку планируют сделать полноприводной, а в ее основе расположится платформа CMF-EV, которая стала основой для первого электрокроссовера компании — Ariya.

Система привода на все колеса в автомобиле будет только для топовых вариантов, при этом в более доступных версиях силовая установка будет с одним электромотором на передней оси.

Предполагается, что внешность кроссовера будет выполнена в стилистике того же Ariya. Технически новый электрокар будет также похож на соплатформенника.