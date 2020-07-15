Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya

Новый кроссовер может появиться и на российском рынке, о чем ранее упоминали представители российского офиса компании.



Прототип нового кроссовера был представлен во второй половине прошлого года, а теперь Nissan представил серийный электрический кроссовер Ariya, который в плане дизайна практически полностью повторяет концепт.

Ariya стал первым полноценным электрокаром бренда. В нем отличительной особенностью будет новый логотип, в котором используется 20 встроенных светодиодов.

Кроме этого автомобиль имеет еще регулируемую центральную консоль, полный привод и интеллектуального персонального помощника.

На рынке кроссовер появится в пяти модификациях, которые будут отличаться системой привода, а также емкостью аккумуляторов.

Так, базовыми будут варианты с силовой установкой, в которой будет один электромотор, расположенный на передней оси.

Мощность этих версий будет 217 или 242 л.с. Полноприводные модификации будут иметь два электродвигателя с суммарной отдачей 178 или 305 л.с.

Еще будет доступен вариант Ariya e-4orce Performance, и в нем установка будет иметь мощность 394 л.с. Максимальная скорость базовых версий будет 160 км/ч, а в полноприводных кроссоверах максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Запас хода в зависимости от варианта составит от 360 до 500 км. Если говорить об оформлении салона, то там предлагается минимум физических кнопок и несколько сенсорных экранов, а еще в кроссовере предложат самый большой среди автомобилей проекционный дисплей.

Длина Ariya составляет 4 595 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1 660 мм. Расстояние между осями будет 2 775 мм, заявленный объем багажника – 468 литров у базовых кроссоверов и 415 – у полноприводных.

В списке оборудования автомобиля завялена новая версия системы ProPILOT, которая теперь связана с навигацией и способна регулировать скорость движения с учетом знаков и ситуаций на дороге.

Стоимость и комплектации электрокроссовера для Европы будут объявлены до конца года.