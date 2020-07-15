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Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya

Новости
15.07.2020 15:31

Новый кроссовер может появиться и на российском рынке, о чем ранее упоминали представители российского офиса компании.

Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya
Прототип нового кроссовера был представлен во второй половине прошлого года, а теперь Nissan представил серийный электрический кроссовер Ariya, который в плане дизайна практически полностью повторяет концепт.

Ariya стал первым полноценным электрокаром бренда. В нем отличительной особенностью будет новый логотип, в котором используется 20 встроенных светодиодов.

Кроме этого автомобиль имеет еще регулируемую центральную консоль, полный привод и интеллектуального персонального помощника.

Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya

На рынке кроссовер появится в пяти модификациях, которые будут отличаться системой привода, а также емкостью аккумуляторов.

Так, базовыми будут варианты с силовой установкой, в которой будет один электромотор, расположенный на передней оси.

Мощность этих версий будет 217 или 242 л.с. Полноприводные модификации будут иметь два электродвигателя с суммарной отдачей 178 или 305 л.с.

Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya

Еще будет доступен вариант Ariya e-4orce Performance, и в нем установка будет иметь мощность 394 л.с. Максимальная скорость базовых версий будет 160 км/ч, а в полноприводных кроссоверах максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Запас хода в зависимости от варианта составит от 360 до 500 км. Если говорить об оформлении салона, то там предлагается минимум физических кнопок и несколько сенсорных экранов, а еще в кроссовере предложат самый большой среди автомобилей проекционный дисплей.

Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya

Длина Ariya составляет 4 595 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1 660 мм. Расстояние между осями будет 2 775 мм, заявленный объем багажника – 468 литров у базовых кроссоверов и 415 – у полноприводных.

В списке оборудования автомобиля завялена новая версия системы ProPILOT, которая теперь связана с навигацией и способна регулировать скорость движения с учетом знаков и ситуаций на дороге.

Стоимость и комплектации электрокроссовера для Европы будут объявлены до конца года.

Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya Nissan официально презентовал серийный электрический кроссовер Ariya

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