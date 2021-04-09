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У правил нового технического осмотра в РФ нашли «обходные пути»

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При желании можно пройти технический осмотр на машине, у которой не все в порядке согласно новым требованиям ТО.
Автомобилисты нашли несколько способов, как можно пройти ТО, обойдя новые правила, но в случае, если обман выявится, грозят штрафы и другие наказания.

Как выяснили журналисты «За рулем», автомобилисты нашли три способа, как можно пройти ТО и получит диагностическую карту ЕАИСТО.

При этом предупреждают, что в случае, если кто-то ими воспользуется, грозит штраф в размере десять тысяч рублей.

В частности, говорится о схеме, в которой будет участвовать группа лиц, включая сотрудники сервиса.

В схеме предлагается заменить номер или переднюю часть авто нейросетью, а диагностическую карту купить через дубликат номеров на таком же авто.

Однако в таком случае нужно быть готовым, что диагностическую карту нарушителя в случае выявления обмана, могут аннулировать без ведома, а также недействительным станет и полис ОСАГО.

При этом сервис может лишиться лицензии из-за нарушения и получить штраф в размере до 300 тыс. рублей.

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