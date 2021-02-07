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Новые правила техосмотра в РФ вступают в силу с 1 марта 2021 года

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С 1 марта в России изменяются правила прохождения техосмотра и вводятся полностью электронные диагностические карты.
По новым правилам автомобиль на процедуре техосмотра будут дважды фотографировать, а именно до и после прохождения осмотра, причем качество фото должно позволить различить госномер и цвет автомобиля, а сам снимок должен быть сделан не далее150 метров от станции осмотра.

Каждые снимки должны сопровождаться фиксацией координат и подписаны электронной подписью технического эксперта.

Все технические осмотры будут отправляться в электронную базу ЕАИСТО. Бумажная версия карты автовладельцу будет нужна только при выезде за границу, и такой вариант будут выдавать только по запросу автовладельца.

За нарушение проведения осмотра будут изменены и штрафы. Так, ответственных за осмотр могут оштрафовать от 5 до 300 тыс. рублей.

За выдачу диагностической карты без аккредитации в РСА виновник понесет уголовную ответственность.

Автовладельцев за не пройдённый вовремя техосмотр будут штрафовать на 2 тыс. рублей, но это только в случае выявления нарушения сотрудниками ДПС.

Со следующего года определение отсутствия действующей диагностической карты будет проводиться автоматически.

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