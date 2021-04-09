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Geely анонсировала новую модель с «мягким гибридом» для России в 2021 году

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В российском офисе китайский компании намерены представить на рынке автомобиль, оснащенный гибридной силовой установкой.
Как рассказали в компании, в этом году в России появится первый доступный автомобиль с «мягким гибридом».

К сожалению никакие подробности не раскрываются, в том числе и не называют точные сроки дебюта новинки.

Между тем, компания Geely сосредоточилась на кроссоверах и внедорожниках в России, поэтому не исключено, что новинка будет из этого сегмента.

В модельной линейке бренда есть Geely Atlas, Coolray, Emgrand X7 и Geely Tugella. При этом накануне стало известно, что прекратились продажи хэтчбека GS.

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