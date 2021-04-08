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Модельный ряд Geely в России потерял хэтчбек Geely GS

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Теперь модельная линейка китайской компании в нашей стране представлена только четырьмя кроссоверами, среди которых Atlas, Coolray, Emgrand X7 и Tugella.
Как выяснилось, Geely завершила поставки хэтчбека GS, а также убрала его из конфигуратора на официальном сайте.

У дилеров еще есть в наличии автомобили из складских запасов. На исчезновение автомобиля обратили внимание «Китайские автомобили», тогда как журналисты «Мотор.ру» обратились в компанию за комментариями.

Им сообщили, что поставки действительно прекращены и в автосалонах предлагают последние экземпляры.

Более того, сообщается, что у дилеров продаются и экземпляры с небольшим пробегом, а это скорее всего машины, учувствовавшие в тест-драйвах.

geely Geely GS
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