Российский офис чешской марки сообщил о выпуске юбилейного экземпляра автомобиля на заводе в Нижнем Новгороде.

Skoda Auto выпустила 750-тысячный автомобиль на заводе в России, который работает с октября 2009 года. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Skoda Kodiaq.

Также на заводе в Нижнем Новгороде, напомним, выпускают еще и кроссовер Karoq, а также Octavia.

Еще компания собирает новое поколение Rapid, но его производство организовано на предприятии Volkswagen Group в Калуге.