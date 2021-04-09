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Skoda Auto выпустила 750-тысячный автомобиль на заводе в России

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Российский офис чешской марки сообщил о выпуске юбилейного экземпляра автомобиля на заводе в Нижнем Новгороде.

Skoda Auto выпустила 750-тысячный автомобиль на заводе в России, который работает с октября 2009 года. Юбилейным экземпляром стал кроссовер Skoda Kodiaq.

Также на заводе в Нижнем Новгороде, напомним, выпускают еще и кроссовер Karoq, а также Octavia.

Еще компания собирает новое поколение Rapid, но его производство организовано на предприятии Volkswagen Group в Калуге.

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