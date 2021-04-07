Чешская компания на начальном этапе предложит только две модели, но позже список планируют расширить.

Skoda запустила собственный сервис подписки на свои автомобили в РФ, получивший название Skoda Smart Drive.

В рамках сервиса предлагают оформить долгосрочную аренду на кроссоверы Karoq и Kodiaq, которые обойдутся от 45 тыс. рублей в месяц.

Сервис подписки компания реализовала совместно с оператором каршеринга BelkaCar. Сервис начал работать в Москве, но при этом москвичи смогут ездить на арендованных авто по всей России. Срок аренды составит 12 месяцев.

Для аренды предлагают новые авто со страховками ОСАГО и КАСКО без франшизы. Также в стоимость входит сезонное ТО, доставка машины, транспортный налог, а также комплект зимней резины.

Позднее в компании обещают предоставить возможность краткосрочной аренды, а также расширить модельную линейку.