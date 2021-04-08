Китайская компания пересмотрела стоимость своих авто на российском рынке, что в ходе мониторинга цен выяснили эксперты сайта «Цена Авто».
Специалисты сообщили, что в апреле, компания JAC повысила цены на автомобили в России на 10 – 120 тыс. рублей.
В процентном выражении сумма удорожания составила 0,8 – 8,0%. Например, модель J7 прибавила в цене 20-30 тыс. рублей в зависимости от версии, а кроссовер S3 обойдется на 20-50 тыс. рублей дороже.
Больше всех подорожал пикап Т6, который предлагается на 60-120 тыс. рублей дороже, чем ранее.
Еще компания переписала стоимость кроссовер S5, который обходится на 10-45 тыс. рублей больше в зависимости от комплектации.
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