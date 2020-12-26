Китайская компания JAC в следующем году намерена расширить свой модельный ряд, представленный на российском рынке.
Автопроизводитель, как выяснили журналисты «Автостат», запланировал к выходу сразу три новинки.
JAC раскрыл график появления трех новинок на рынке РФ в 2021 году, сообщив, что первой из них станет обновленная версия кроссовера JAC S3.
Эта модель выйдет в продажу в апреле, после чего начнется подготовка к запуску нового кроссовера с названием JAC X4.
Этот автомобиль станет доступен для покупки в нашей стране уже в июле. Ну и последней новинкой от китайской компании станет пикап с названием JAC T8 Pro.
Его продажи запланированы на октябрь. Никакие подробности об оснащенности и стоимости новинок пока не раскрываются.
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