Китайская компания JAC в следующем году намерена расширить свой модельный ряд, представленный на российском рынке.

Автопроизводитель, как выяснили журналисты «Автостат», запланировал к выходу сразу три новинки.

JAC раскрыл график появления трех новинок на рынке РФ в 2021 году, сообщив, что первой из них станет обновленная версия кроссовера JAC S3.

Эта модель выйдет в продажу в апреле, после чего начнется подготовка к запуску нового кроссовера с названием JAC X4.

Этот автомобиль станет доступен для покупки в нашей стране уже в июле. Ну и последней новинкой от китайской компании станет пикап с названием JAC T8 Pro.

Его продажи запланированы на октябрь. Никакие подробности об оснащенности и стоимости новинок пока не раскрываются.