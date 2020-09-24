JAC представил в России электромобиль iEV7S за 2,3 млн рублей

На российском рынке представлен новый электрокар, и в этот раз «зеленый» автомобиль показала китайская компания JAC.

Новая для нас электрическая модель будет предлагаться под названием iEV7S и это будет самый доступный электрический автомобиль в РФ.

Стоимость JAC iEV7S составит 2,3 млн рублей. Для российского рынка электрический хэтчбек будут собирать на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.



Размеры JAC iEV7S составляют: длина — 4135 мм, высота — 1560 мм, ширина — 2490 мм, а размер колесной базы заявлен 2490 мм.

Питается силовая установка от блока аккумуляторов на 39 кВт-ч, причем у него есть жидкостное охлаждение. На полном заряде электрокар способен проехать до 280 км.

Электрический мотор в хэтчбеке один, и он выдает 115 л.с. и 270 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой JAC iEV7S до первой «сотни» разгоняется за 12 секунд, максимальная скорость составляет 130 км/ч.

Для того чтобы зарядит китайский хэтчбек, автовладельцу нужно от 1 до 12 часов в зависимости от мощности источника питания.



JAC iEV7S доступен только в одной комплектации – Luxury. В ней есть ABS, система стабилизации, круиз-контроль, цифровая панель приборов и востьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Напомним, что еще на российском рынке официально предлагают электрокары Jaguar I-Pace и Audi e-tron. Эти европейские модели относятся к премиальному классу, и купить их можно по цене от 5,9 млн руб. и 6,5 млн руб. соответственно.