Китайская компания отчиталась о продажах своих автомобилей за прошлый месяц, сообщив о существенном росте в процентном выражении.

Продажи автомобилей марки Geely в России выросли на 85% в марте 2021 года. В отчетный период объемы продаж составили 1 732 ед.

Положительная динамика наблюдается и за первый квартал года, когда показатель составил 3 490 реализованных машин, что на 42% больше.

В марте кроссовер Coolray стал самым продаваемым автомобилем бренда, который разошелся тиражом в количестве 803 штук.

Второй результат показал флагман Geely Atlas, реализованный в количестве 715 штук, а в тройке лидеров оказался кросс-купе Tugella. Его объемы реализации составили 81 ед.