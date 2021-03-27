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В России Geely Atlas с турбированным двигателем стали дефицитом

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В дилерских центрах Geely наблюдается дефицит кроссовера Atlas с 1,8-литровым турбированным ДВС и базовым атмосферным агрегатом с механической коробкой передач.
На российском рынке Geely Atlas представлен с тремя двигателями – 2,0-литровым с «механикой», 2,4-литровым с автоматической трансмиссией и 1,8-литровым турбомотором с «автоматом».

На складских площадках Geely сейчас не более 10% автомобилей Atlas с 1,8-литровым турбированным ДВС и базовым атмосферным агрегатом с механической коробкой передач.

Остальные экземпляры с 2,4-литровым двигателем, и по слухам в текущем году комплектации с 1,8-литровым двигателем вообще не поступали.

Напомним, Geely Atlas для российского рынка производят на заводе «Белджи» и как стало известно, сейчас на этом предприятии сосредоточились на выпуске Geely Coolray, спрос на которые на нашем рынке очень большой. Эта модель занимает почти половину продаж Geely в РФ.

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