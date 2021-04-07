Кроссовер Chery Tiggo 8 стал доступен в России только в семиместной версии

Китайская компания на российском рынке стала предлагать кроссовер Chery Tiggo 8 только в трехрядной версии, убрав из линейки пятиместный вариант.

Об исчезновении 5-местной версии сообщили «Китайские автомобили», которые обратили внимание, что такая модификация исчезла из конфигуратора на официальном сайте компании.

Но и на этом не все, ведь из конфигуратора убрали еще и доступные комплектации кроссовера, который теперь предлагается для покупки только в топовом исполнении.

А вот в моторной гамме изменений нет и Tiggo 8 все также доступен с 1,5 и 2,0-литровыми ДВС по цене 1 829 900 и 1 909 900 рублей.