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Кроссовер Chery Tiggo 8 стал доступен в России только в семиместной версии

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Китайская компания на российском рынке стала предлагать кроссовер Chery Tiggo 8 только в трехрядной версии, убрав из линейки пятиместный вариант.
Об исчезновении 5-местной версии сообщили «Китайские автомобили», которые обратили внимание, что такая модификация исчезла из конфигуратора на официальном сайте компании.

Но и на этом не все, ведь из конфигуратора убрали еще и доступные комплектации кроссовера, который теперь предлагается для покупки только в топовом исполнении.

А вот в моторной гамме изменений нет и Tiggo 8 все также доступен с 1,5 и 2,0-литровыми ДВС по цене 1 829 900 и 1 909 900 рублей.

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