Chery начала продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в РФ

Российский офис Chery объявил цены на флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, который у нас будет продаваться одновременно с Tiggo 8.

Chery Tiggo 8 Pro до российского рынка добрался с двумя моторами, оба турбированных, а это 2.0-литровый мощностью 170 л.с. и 1.6-литровый агрегат с 186-сильной отдачей.

Для первого предложат вариатор, в вот 1,6-литровый двигатель будет доступен только с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Chery Tiggo 8 Pro с базовым 2,0-литровым мотором уже доступен для заказа по цене от 1 999 000 рублей. Модификация с 1,6-литровым ДВС предлагается от 2 199 000 рублей.



Уже в базово версии Chery Tiggo 8 Pro предлагается с семиместным салоном, камерой кругового обзора, датчиками дождя и света, а также электроприводом задней двери, парктроником, расположенном на заднем бампере и 10.25-дюймовым экраном мультимедийной системы.

В более дорогих версиях появится виртуальная панель приборов, противотуманные фары, беспроводная зарядка для смартфона и система Dreamline, в которую входит система старт-стоп, контроль слепых зон и панорамная крыша.