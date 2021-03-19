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Chery начала продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в РФ

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Российский офис Chery объявил цены на флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, который у нас будет продаваться одновременно с Tiggo 8.
Chery Tiggo 8 Pro до российского рынка добрался с двумя моторами, оба турбированных, а это 2.0-литровый мощностью 170 л.с. и 1.6-литровый агрегат с 186-сильной отдачей.

Для первого предложат вариатор, в вот 1,6-литровый двигатель будет доступен только с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Chery Tiggo 8 Pro с базовым 2,0-литровым мотором уже доступен для заказа по цене от 1 999 000 рублей. Модификация с 1,6-литровым ДВС предлагается от 2 199 000 рублей.

Chery начала продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в РФ
Уже в базово версии Chery Tiggo 8 Pro предлагается с семиместным салоном, камерой кругового обзора, датчиками дождя и света, а также электроприводом задней двери, парктроником, расположенном на заднем бампере и 10.25-дюймовым экраном мультимедийной системы.

В более дорогих версиях появится виртуальная панель приборов, противотуманные фары, беспроводная зарядка для смартфона и система Dreamline, в которую входит система старт-стоп, контроль слепых зон и панорамная крыша.

Chery начала продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в РФ Chery начала продажи нового семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в РФ

Chery Tiggo 8 Pro
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