Об изменениях в правила техосмотра, которые могут произойти этой осенью, сообщили журналисты «Известий».

Ранее уже сообщалось, что владельцы праворульных автомобилей, которых особо много на Дальнем Востоке, могут столкнуться с проблемами при прохождении ТО.

Тогда и сейчас речь идет о фарах, которые в «праворульках» настроены под левостороннее движение.

В нашей стране такие настройки считаются неправильными, поэтому это может стать причиной запрета эксплуатации транспортных средств на дорогах России.

Именно это могут отобразить в новых правилах ТО, и машины с неправильно настроенными фарами попросту не смогут пройти техосмотр, а соответственно и выехать на дороги.

Изменение правил ТО для праворульных автомобилей ожидается в РФ с 1 октября 2021 года.

Напомним, что свет оптики, настроенный на левостороннее движение, в России приводит к тому, что фары ослепляют водителей встречных автомобилей, а это в свою очередь является дополнительной опасностью для других участников движения.