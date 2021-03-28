Трудности прохождения техосмотра ожидают автомобилистов на Дальнем Востоке – РБК

Автомобилисты на Дальнем Востоке могут столкнуться с проблемами при прохождении технического осмотра в связи с новыми правилами ТО, которые вступили в силу 1 марта.

О трудностях прохождения техосмотра рассказали журналисты РБК, которые ссылаются на специалистов и участников автомобильной отрасли.

В частности, говорится о проблемах автомобилистов, у которых праворульные машины, ведь в них головная оптика настроена под левостороннее движение.

То есть в России такие фары ослепляют других участников движения и практически не освещают обочину.

Если ранее данная проблема решалась благодаря шторкам на фарах, то теперь их установка по «серым» схемам запрещена новыми правилами автомобильного тюнинга.

Примеры, простых изменений, попадающих под запрет, сообщались ранее.

То есть теперь для решения проблемы с головной оптикой в праворульных авто придется пройти все этапы для получения документа на перенастройку фар. Предварительно, такое разрешение обойдется в 40 тыс. рублей.

Как вариант можно приобрести европейские фары и заменить их, но опять же это дополнительная трата денежных средств.