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Китайская Chery намерена возобновить производство автомобилей в России

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Китайская компания рассматривает возможность начать производство своих автомобилей на российском предприятии.
Ранее автомобили бренда Chery собирали в России, и теперь китайская Chery намерена возобновить производство машин в стране, о чем стало известно журналистам «Финмаркета», которые пообщались с представителями компании.

Сейчас руководство марки ведет переговоры с несколькими предприятиями. Помимо этого в планах Chery существенно нарастить объёмы продаж, а поможет им в этом запланированный выход нескольких новинок.

В компании намерены до конца года представить на российском рынке несколько новинок, среди которых будет две модели бренда CheryExeed.

Речь идет о таких автомобилях как VX и LX. Также в числе новинок названы и кроссоверы Tiggo 2 Pro и Tiggo 4 Pro. Стоит отметить, что последней новинкой компании в России стал кроссовер Tiggo 8 Pro.

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