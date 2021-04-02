Nissan рассказал об испытаниях нового кроссовера Nissan Ariya

Новый электрический кроссовер был представлен в середине прошлого года, и даже есть информация, что его поставки планируют организовать в России.

Недавно компания официально рассказала об испытаниях, которые проходит новинка под названием Nissan Ariya. Этот электрический кроссовер скоро поступит в продажу на европейский рынок, а пока ее испытания проходят на специально полигоне на острове Хоккайдо.

В рамках тестирования кроссовер подвергли ряду испытаниям, в ходе которых оптимизировали множество параметров.

На полигоне присутствуют и участки, имитирующие движение по извилистому шоссе с гудронированным покрытием, что характерно для дорог многих стран мира.

Еще на специальном полигоне есть имитация скоростных магистралей и горных дорог. Тесты проводила специальная «команда ветеранов» компании.