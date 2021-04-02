В сети опубликовали подробную информацию о комплектациях нового для российского рынка кроссовера с названием Volkswagen Taos.

Уже скоро этот автомобиль официально появится в продаже в нашей стране, а пока подтвердилась информация о том, что новый компактный кроссовер Volkswagen Taos получит четыре комплектации в РФ.

Об этом стало известно, вероятно от одного из дилеров, форуму VW-clubs.ru. Так, выяснилось, что новинку предложат в версиях с названиями Respect, Status, Exclusive и Joy.

Последняя будет специальной версией, которая немного будет отличаться от обычного варианта. Стоит отметить, что информации о стоимости кроссовера пока нет, но предполагается, что его цена окажется немного ниже, чем у Tiguan.

Последний продают в России от 1,8 млн рублей. Итак, Volkswagen Taos уже в начальной комплектации будет оборудован 6 подушками безопасности, 16-дюймовыми колесными дисками, LED-фарами рефлекторного типа, подогревом передних сидений, кондиционером, круиз-контролем, датчиками света, аудиосистемой с 4 динамиками, а также 6,5-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и 8-дюймовой панелью приборов.

Специальная версия Taos Joy будет отличаться от обычных комплектаций наличием особого цветового оформления, а также черными элементами экстерьера и 17-дюймовыми колесными дисками. Напомним, что Volkswagen Taos в России был представлен в начале прошлого месяца.