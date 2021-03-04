Volkswagen представил новый кроссовер Taos для российского рынка

Volkswagen Taos на российском рынке будет предлагаться в трех комплектациях, а еще на старте будет предложена специальная версия.

Российский офис Volkswagen рассказал про российскую версию кроссовера Taos, который был представлен в прошлом году. В модельном ряду он занимает место на ступень ниже Tiguan.



Volkswagen Taos будет доступен в комплектациях Respect, Status и Exclusive. На старте продаж еще предложат ограниченную версию JOY, которая будет отличаться некоторыми внешними элементами.

В РФ модель предложат со 110-сильным мотором, а трансмиссия для этого ДВС будет доступна пятиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая, тогда как привод только на переднюю ось.

Полноприводный вариант предложат только со 150-сильным турбомотором. С этим силовым агрегатом может работать как 7-, так и 8-позиционный «автомат».



В основе Volkswagen Taos лежит тележка MQB с многорычажной подвеской. По своим размерам Taos чуть больше хэтчбека Golf, но меньше чем старший Tiguan.

Габариты кроссовера следующие: 4465/1841/1636 мм, колесная база – 2690 мм.

Объём багажного отделения составляет от 795 до 1877 литров. По сути новинка является перелицованным вариантом китайской версии кроссовера Tharu, но при этом у первой оригинальное оформление передней части с решениями от Tiguan и Atlas.



В Volkswagen Taos будет климат-контроль на две зоны, а в более дорогих версиях предложат ряд современных систем безопасности и помощи водителю. Российские цены на «паркетник» озвучат ближе к старту продаж.