Две автомобильные марки в России намерены повысить стоимость своих машин с 1 апреля 2021 года.

О том, что в России с 1 апреля подорожают автомобили двух массовых брендов сообщили журналисты Autonews.ru, отметив, что этими марками являются Volkswagen и Renault.

По их информации, с начала следующего месяца прибавят в цене несколько моделей немецкой компании, включая и популярный Volkswagen Polo.

Средняя сумма удорожания составит 50-60 тыс. рублей, что связано с несколькими факторами, включая повышение утилизационного сбора.

Что касается машин компании Renault, то они станут дороже на 3-4%, да и к тому же планируется повышение и кредитных ставок.