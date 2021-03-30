Главная » Новости

Цены на новые автомобили в РФ выросли на 2-8% в начале 2021 года

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В России опросили дилеров, которые рассказали, как изменилась стоимость продаваемых машин за первый квартал этого года.
Как пишет газета «Коммерсантъ», с начала года большинство автопроизводителей переписали прайсы на свои авто, причем некоторые из них изменения вносили даже два и более раза за указанный период.

Цены на новые автомобили в РФ выросли на 2-8% в начале 2021 года. При этом как отметили в компании «Авилон», среди премиальных авто ценники остались прежними на модели Aston Martin, Ferrari и Maserati, а вот модельный ряд Mercedes подорожал.

Также стоимость пересмотрели компании Daimler, Audi, Jeep, Fiat, Infiniti, Lada, Nissan и другие.

Стоит отметить, что с начала года большинство компаний меняет цены в большую сторону, но в этом году стоимость новых авто увеличивается еще и на фоне дефицита микросхем.

С начала апреля ожидается еще одна волна подорожаний, что анонсировали почти все автобренды.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика