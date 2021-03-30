В России опросили дилеров, которые рассказали, как изменилась стоимость продаваемых машин за первый квартал этого года.

Как пишет газета «Коммерсантъ», с начала года большинство автопроизводителей переписали прайсы на свои авто, причем некоторые из них изменения вносили даже два и более раза за указанный период.

Цены на новые автомобили в РФ выросли на 2-8% в начале 2021 года. При этом как отметили в компании «Авилон», среди премиальных авто ценники остались прежними на модели Aston Martin, Ferrari и Maserati, а вот модельный ряд Mercedes подорожал.

Также стоимость пересмотрели компании Daimler, Audi, Jeep, Fiat, Infiniti, Lada, Nissan и другие.

Стоит отметить, что с начала года большинство компаний меняет цены в большую сторону, но в этом году стоимость новых авто увеличивается еще и на фоне дефицита микросхем.

С начала апреля ожидается еще одна волна подорожаний, что анонсировали почти все автобренды.