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Компания Volkswagen в США будет называться Voltswagen

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Американское подразделение немецкой компании сменит название, что случайно подтвердили в компании.
Смена названия была названа «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили», с чем и связано само название бренда.

Компания Volkswagen в США будет называться Voltswagen, причем отмечается, что такое имя получит подразделение только на территории Америки и произойдёт это уже в мае.

Отличаться такие автомобили будут только значками и эмблемой, которую выполнят в светло-голубом цвете.

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