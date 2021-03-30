Американское подразделение немецкой компании сменит название, что случайно подтвердили в компании.

Смена названия была названа «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили», с чем и связано само название бренда.

Компания Volkswagen в США будет называться Voltswagen, причем отмечается, что такое имя получит подразделение только на территории Америки и произойдёт это уже в мае.

Отличаться такие автомобили будут только значками и эмблемой, которую выполнят в светло-голубом цвете.