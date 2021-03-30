Американское подразделение немецкой компании сменит название, что случайно подтвердили в компании.
Смена названия была названа «публичной декларацией будущих инвестиций компании в электромобили», с чем и связано само название бренда.
Компания Volkswagen в США будет называться Voltswagen, причем отмечается, что такое имя получит подразделение только на территории Америки и произойдёт это уже в мае.
Отличаться такие автомобили будут только значками и эмблемой, которую выполнят в светло-голубом цвете.
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