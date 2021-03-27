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Volkswagen представил фото-тизер пикапа Amarok нового поколения

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал фото-тизер будущего пикапа Amarok.

Первые зарисовки презентовали в прошлом году, а сейчас концепт пусть и похож на прошлую дизайнерскую задумку, но обрёл «предсерийные» элементы.

На новом концепте изображены дверные ручки, рейлинги на крыше и пара диодных фар. Общий силуэт эскизных авто похож, но есть отличия.

Прошлый концепт показала приблизительную идею дальнейших изменений в сравнении с прошлым поколением, а последний эскиз стал более реалистичным.

Например, изменился передний бампер. Оптика в целом сохранила очертания, но чуток изменилась из-за упрощённых линий решётки радиатора, примыкающей к капоту.

От волнообразных элементов отказались, а хромированный крест на бампере заменили на пластиковую вставку.

Блок противотуманных фар тоже стал проще и сохранил месторасположение. Нижняя часть бампера осталась хромированной и дополняется оранжевыми акцентами в лице буксировочных проушин.

Новый Amarok начнут производить в 2022 году на предприятии Ford Silverton в Южной Африке вместе с соплатформенным Ford Ranger.

Недавно американская компания выделила 1.05 млрд. долларов для серьёзной модернизации завода с целью увеличить выпуск авто до 200 000 единиц в год.

Volkswagen представил фото-тизер пикапа Amarok нового поколения

volkswagen Volkswagen Amarok
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