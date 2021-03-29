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Первый Ford Bronco был продан на аукционе за 1,1 миллиона долларов

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Компания решила первый экземпляр возрождённого внедорожника продать на аукционе, а вырученные средства направить на благотворительность.
Американский автопроизводитель внедорожник Ford Bronco с VIN-кодом, который заканчивается цифрами «001» выставил на продажу через аукционный дом Barrett-Jackson.

На торгах первый внедорожник серии был продан за рекордные 1 075 000 долларов, что в пересчете составляет 81,7 млн рублей.

Первый Ford Bronco выкрашен в синий цвет и оснащен максимальным количеством оборудования и опциями.

Под капотом внедорожника установлен 2,7-литровый V6 и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Имя покупателя машины не называют, но стоит отметить, что за первый экземпляр он заплатил в 18 раз больше любая другая версия модели.

Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года

ford Ford Bronco
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