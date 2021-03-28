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Перечислили 9 примеров автотюнинга, способного повлечь за собой штраф в РФ в 2021 году

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С начала прошлого месяца на территории РФ ужесточили правила тюнинга и теперь любые изменения в машине, не предусмотренные производителем придется регистрировать.
Чтобы это сделать нужно пройти несколько этапов, в том числе и пройти проверку в специальной лаборатории.

Как выяснилось, даже минимальные изменения, нужно фиксировать, а 9 примеров автотюнинга, способного повлечь за собой штраф в РФ в 2021 году привели на портале «Авто.ру». даже «безобидный» тюнинг теперь может стать основой для штрафа.

Итак, одними из изменений, которые с 1 февраля стало запрещено делать, является установка затеняющих шторок и сеток на стеклах. За них автомобилист может получить штраф в размере 500 рублей, а также он получит предписание устранить дефект.

Нарушением будет и использование прозрачной бронепленки для защиты от сколов фар и стекол. Дело в том, что пленка не даст возможности разбиться стеклу, а это при ДТП может стоить жизни пассажирам и водителю.

Мигающие фары и фонари, которые так любят молодые водители, теперь тоже считаются нарушением, также как и мигалки, похожие на спецсигналы.

За последние предусмотрен не только штраф, но и лишение прав сроком от года до двух лет.

Еще в списке запрещенного тюнинга оказалось использование нештатного ксенона или светодиодов, багажника на крыше, который не предусмотрен конструкцией, а также спойлеров, кенгурятников, незаводских фаркопов и лебедок.

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