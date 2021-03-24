При этом в компании рассматривается возможность выпуска кроссовера для российского рынка, о чем сообщалось ранее.

По словам главы марки в России, Skoda не привезет в России Skoda Octavia в кузове универсал, хотя ранее такая возможность рассматривалась.

Причиной отказа от поставок универсала в страну назвали его высокую конечную стоимость, пишет «Российская газета».

Наряду с этим были озвучены и сроки выхода Octavia с новыми силовыми установками. Как выяснилось, в автосалонах такой автомобиль появится в следующем месяце.

Речь идет о версиях с 1,6-литровым 110-сильным и 2,0-литровым 190-сильном двигателем. Пока же лифтбек продается в нашей стране только с 1,4-литровым агрегатом по цене от 1 443 000 рублей.