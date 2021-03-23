«Соллерс» может начать выпускать электрические Ford Transit уже в 2022 году

Американский автопроизводитель Ford намерен локализовать производство фургонов Transit для российского рынка.

В числе локализованных моделей окажется и электрическая версия. Ford E-Transit рассекретили ещё в ноябре прошлого года, но каких-то изменений во внешнем виде автомобиль не получил.

Сообщается, что «Соллерс» начнет выпускать электрические Ford Transit уже в 2022 году.

Если выпуск электро-фургона будет налажен в России, то E-Transit станет первым иностранным электрокаром российского производства.

Оно и не удивительно, ведь аналитики компании видят спрос на электромобили коммерческого сегмента, в том числе в России.

Ford E-Transit предназначен именно для этого сегмента, то есть исключительно городской автомобиль, где высокая плотность населения и большая логистическая нагрузка.

Электрический Transit будет оснащаться 269-сильным агрегатом при 430 Нм крутящего момента.

Он будет ставиться во все три варианта кузова. При этом, заявленный запас хода достигает 350 км, а пополнение энергии аккумулятора займёт около часа при условии использования быстрой зарядки.