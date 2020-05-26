Ford Transit получил в России специальную версию

Ford Sollers для российского рынка разработал Ford Transit для транспортировки лошадей. Модель получила специальный фургон, обшитый внутри композитными алюминиевыми панелями.

Новинка рассчитана на перевозку до трех лошадей в зависимости от конфигурации.

Фургон выполнили из утеплённых сэндвич-панелей, которые снаружи обшиты армированным пластиком, а внутри композитными алюминиевыми панелями.

В кузове для удобства транспортировки лошадей предусмотрены ограничители, резиновые маты и отсек для кормов.

В кузове еще предусмотрели трап и распашные задние двери с фиксацией в открытом состоянии. В крыше фургона установлены люки, а по бокам размещены по два сдвижных окна.

По желанию заказчика фургон можно оснастить кондиционером, автономным отопителем и системой фильтрации и дополнительным местом для сопровождающего человека.

Полная масса Ford Transit для транспортировки лошадей составляет 4700 кг. В движение он приводится 2,2-литровым дизельным 155-сильным агрегатом, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.