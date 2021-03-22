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Новый кроссвэн KIA Carnival дебютирует в России 29 марта 2021 года

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Презентация автомобиля будет проходить в онлайн-формате, а о дате презентации сообщил российский офис компании.
Ранее уже сообщалось, что KIA Carnival встал на конвейер российского предприятия, тогда же стали известны и некоторые официальные подробности об изменениях, а также стоимость одной комплектации. 

Теперь в компании сообщили, что новый кроссвэн KIA Carnival дебютирует в России 29 марта 2021 года.

Автомобиль представят на канале KIA Motors Russia & CIS в YouTube, и в этот же день обещают раскрыть комплектации и стоимость новинки, которую собирает предприятие Автотор.

kia Kia Carnival
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