Презентация автомобиля будет проходить в онлайн-формате, а о дате презентации сообщил российский офис компании.

Ранее уже сообщалось, что KIA Carnival встал на конвейер российского предприятия, тогда же стали известны и некоторые официальные подробности об изменениях, а также стоимость одной комплектации.

Теперь в компании сообщили, что новый кроссвэн KIA Carnival дебютирует в России 29 марта 2021 года.

Автомобиль представят на канале KIA Motors Russia & CIS в YouTube, и в этот же день обещают раскрыть комплектации и стоимость новинки, которую собирает предприятие Автотор.