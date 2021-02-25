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Автозавод «Автотор» начал производство нового кроссвэна Kia Carnival

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На калининградском предприятии стартовала серийная сборка нового KIA Carnival, о чем официально сообщило российское подразделение компании.

Как сообщили в пресс-службе бренда, автомобильный завод «Автотор» начал производство нового кроссвэна Kia Carnival, а во втором квартале этого года новинка появится у дилеров.

На российском рынке автомобиль предложат с двумя силовыми установками, среди которых бензиновый 3,5-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный агрегат из семейства Smartstream.

Система привода будет на переднюю ось, а среди трансмиссий предложат только восьмискоростной автомат.

Уже известно, что стоимость дизельной версии модели в комплектации Comfort составит 2 599 900 рублей. Россиянам на выбор предложат семи- или восьмиместный вариант кроссвэна.

Напомним, что основой для автомобиля стала платформа компании с названием N3. Габариты KIA Carnival следующие: 5 155/1995/1750 мм, колесная база составляет 3 090 мм.

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kia Kia Carnival
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